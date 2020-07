Nueva piel blaugrana: Barcelona presenta oficialmente su uniforme 2020-21

El mejor jugador del Barcelona fue el encargado de posar con la nueva armadura en la foto oficial que reveló el nuevo uniforme que el equipo utilizará la próxima temporada.

Lionel Messi en primer plano, acompañado de Antoine Griezmann y Sergi Roberto son quienes promueven la venta de la nueva camiseta que ya se puede adquirir desde hoy por $170 dólares.

Tal y como ya se había anticipado, la nueva indumentaria tiene el ya tradicional diseño vertical en rojo y azul, pero la novedad es que incluye delgadas líneas amarillas entre estos dos colores, así como el borde del cuello en el mismo tono, que recuerda la bandera de Cataluña.

El patrocinador Rakuten se mantiene en el pecho de los uniformes en color blanco.

Además de la foto oficial, el club compartió algunas imágenes divertidas y un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos, donde se aprecia a otros jugadores que participaron, como Frenkie de Jong, Gerard Piqué y Sergio Busquets.

👕 🎥 Barça players try on new jersey in amazing, behind-the-scenes video#OnlyForCulers pic.twitter.com/qHu0wmtXV0

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2020