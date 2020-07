Una mujer consigue un trabajo en un hospital de Florida para poder estar junto a su esposo enfermo durante la pandemia

Mary Daniel visitaba a su esposo Steve todos los días en un centro de atención de la memoria de Florida hasta que dejaron de permitir las visitas en marzo a causa de la pandemia.

El virus los mantuvo separados durante 114 días. Daniel dijo que el aislamiento causó estragos en su esposo de 66 años, que tiene Alzheimer. Entonces, cuando la instalación le ofreció un trabajo de lavado de platos a tiempo parcial, aprovechó la oportunidad.

"I want to be the best dishwasher you've ever had because this is legit. This is real." https://t.co/VmKFoqRJB3

— ABC News (@ABC) July 14, 2020