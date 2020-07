Cómo hacer tu propio amuleto para el amor y encender la llama de la pasión

El amor en un tipo de energía que puedes canalizar a un amuleto para obtener suerte en temas del corazón… y la pasión

Los amuletos son objetos que canalizan nuestra energía para tener suerte en diferentes aspectos y, a su vez, funcionan como escudos protectores contra las malas vibras. Se elaboran para un fin específico y dependerá de la petición que tenga cada persona.

Partiendo de que el amor es un tipo de energía, canalizarla a un amuleto ayudará a sintonizar nuestras vibraciones con las del universo para atraer fortuna en temas del corazón.

Probablemente un objeto de la suerte es el empujoncito que te hace falta para encontrar a la persona de tus sueños, lograr que se enamoren profundamente de ti o encender la llama de la pasión con tu pareja.

Existen decenas de amuletos caseros que puedes hacer para el amor y a continuación te decimos cómo hacer el tuyo.

¿Qué necesitas?

1 pañuelo rojo

Tu fragancia favorita o perfume del diario

Hojas de hierbabuena

Azúcar

¿Cómo elaborar tu amuleto?

Coloca sobre el pañuelo rojo todos los materiales en el siguiente orden: azúcar, hierbabuena y unas gotas de tu fragancia. Ahora hay que consagrarlo y una de las formas de hacerlo, según la tarotista y experta Paloma Lafuente, es recitando la siguiente oración:

“No hay persona que pueda resistirse a mis encantos, mientras yo porte este pañuelo. Por tu poder, Oshun, diosa de la delicadeza, impregna con tu energía este amuleto; quiero que me des el poder de tu amor, de tu seducción, de tu atracción, que me hagas ser como tú en este plano cada vez que use este amuleto. Tú, que tienes una bondad tan profunda, te imploro que deposites en este pañuelo todo tu poder, para que yo, (tu nombre), pueda tener el amor de (nombre de la persona que te interesa atraer). Gracias, hermosa y amable Oshun”.

Envuélvelo y déjalo cerca de una ventana por ocho noches seguidas para que la luz de la Luna impregne su magia y fuerza en él. A la novena noche, recógelo y llévalo siempre contigo hasta que tu petición se haya cumplido.

