Con temor a cantar el ‘Playball’: Varios ampáyers deciden no participar en la temporada de Ligas Mayores por miedo al COVID-19

No solo un grupo creciente de peloteros ha decidido dar marcha atrás en el proceso para reportar con los campos de entrenamiento de sus equipos en las Ligas Mayores y enfocarse de cara a la temporada 2020; también los ampáyers, quienes se habían mantenido lejos del centro de la atención toda la pandemia, comienzan a desertar por miedo a contagiarse d coronavirus.

De acuerdo al periodista Jon Heyman, ya se ha informado que al menos 11 ampáyers le habrían dado la espalda a la campaña recortada del béisbol de Las Mayores debido a que temen ser contagiados por COVID-19, por lo que prefieren regresar a los diamantes ligamayoristas a partir del siguiente año.

Sources: 11 Major League umpires have opted out or decided not to participate. Some are said to have family members who are ill.

— Jon Heyman (@JonHeyman) July 14, 2020