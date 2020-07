Critican a Galilea Montijo por proponer cachetear a las niñas para frenar violaciones

Las declaraciones de la conductora ocurrieron durante un segmento del programa ‘Hoy’

A Galilea Montijo le aplicaron los internautas la frase de “calladita te ves más bonita” luego de declarar que las mamás deberían darles unos golpes a sus hijas para evitar que las violen.

Fue durante un segmento de espectáculos del programa ‘Hoy’ donde la conductora habló de que hace 10 años al cantante Kalimba lo acusaron de violar a una menor de edad, de nombre Daiana.

“Estábamos recordando cómo le destrozó la carrera esta chavita. Decíamos, alguien que te viola no sales al otro día en la portada del conejito. Hablo yo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima ¿Dónde comienza y dónde termina una violación?”, dijo.

ASÍ LO DIJO

“Yo desde los 13 años que me acuerde sabía que si entraba al cuarto con un señor a qué fregados vas. También, mamás, unas cachetadas a las niñas“.

Galilea Montijo, Conductora.

