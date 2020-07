Mike Tyson peleará contra un tiburón… En el nuevo programa de Discovery Channel

Mike Tyson vs. Jaws: Rumble on the Reef se estrenará el 9 de agosto

El siempre polémico Mike Tyson, ex campeón mundial de los pesos pesados, ha anunciado su regreso al ring y sorprendido a sus fanáticos con los videos de sus poderosos entrenamientos. A sus 54 años, Tyson se prepara como nunca y está a punto de enfrentarse a un rival muy peculiar: un tiburón.

Este miércoles, se dio a conocer el promocional de Mike Tyson vs. Jaws: Rumble on the Reef, un programa especial de Discovery Channel en el cual el boxeador y un tiburón “se enfrentarán bajo el agua, donde Mike Tyson intentará anotar un TKO sobre el tiburón gigante… todo en nombre de la investigación”.

Al respecto de este show, el ex campeón mundial declaró: “Comparo esto con superar mi miedo de volver al ring a los 54 años. Aprendí de esta experiencia durante la Semana del Tiburón que, sea lo que sea lo que me intimida, todavía puedo enfrentar el desafío de superar cualquier cosa que me impida cumpliendo la misión de mi vida de alcanzar mi máximo potencial en la vida y acercarme a Dios”.

Mike Tyson vs. Jaws: Rumble on the Reef será estrenado el próximo 9 de agosto en Discovery Channel.