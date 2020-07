Ocasio-Cortez llama “flojos” a republicanos y pide que trabajen para aprobar otro cheque de estímulo

La representante Alexandría Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, pidió este martes directamente al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que se pusieran a trabajar en la Cámara alta sobre el paquete de estímulo económico que la Cámara de Representantes ya apoyó y que enviaría otro pago directo de hasta $1,200 dólares a la mayoría de contribuyentes.

El proyecto de Ley Héroes cuenta, sin embargo, con la oposición de los republicanos en el Senado, donde ha quedado estancada desde hace dos meses. McConnell ha insistido en que de ninguna forma respaldará la propuesta del partido azul de destinar tres billones de dólares a subsanar los problemas económicos a los que se ha enfrentado la sociedad estadounidense con la pandemia del coronavirus.

“La Cámara de Representantes votó para enviar un segundo cheque de estímulo hace dos meses y los republicanos del Senado ni siquiera lo han analizado”, escribió la neoyorquina en un tuit. “Para un partido que simula preocuparse por el trabajo duro, ellos son los líderes más flojos ante el COVID. Incluso el partido republicano en la Cámara baja trabaja más duros y ellos ni siquiera leen los proyectos de ley”, añadió.

Para terminar su publicación, Ocasio-Cortez se dirigió directamente a McConnell, escribiendo en mayúsculas que se pusiera a trabajar.

The House voted to send a 2nd stimulus check *2 mos ago* & Senate Republicans haven’t even discussed it.

For a party that pretends to care abt hard work, they are the laziest leaders in COVID.

Even House GOP work harder, & they don’t even read bills.

GET TO WORK @senatemajldr https://t.co/xf3Q5vq7KN

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 14, 2020