Bajo ninguna circunstancia es recomendable poner neutral mientras el vehículo está en movimiento.

Bienvenido a nuestra guía de Consejos para Automovilistas, donde encontrarás tips y consejos para conducir más seguro en carretera.

***

Muchas personas están acostumbradas a poner el vehículo en punto muerto mientras están avanzando, puede ser por comodidad o tal vez por ahorrar combustible.

Sin embargo, debido a que el motor está en funcionamiento, aunque no se acelere, el consumo es constante y significativo, pudiendo consumir medio litro de gasolina en 30 minutos. Esto quiere decir que el gasto es inútil, pues el combustible no esta ayudando a mover el auto y solo se esta consumiendo sin hacer su trabajo.

¿Por qué no debes poner punto muerto mientras conduces?

Cuando estés en una bajada o en el que no necesites presionar el acelerador, no pongas nunca el punto muerto. Hazlo solo cuando el auto no este en movimiento, como cuando estás en un semáforo, por ejemplo.

Cuando se avanza en punto muerto el motor y la transmisión están totalmente desacoplados debido a que no hay marcha que los una, así que los movimientos de ambas partes son independientes.

Esto también afecta al conductor, el control del vehículo deja de obtener beneficios del freno motor y en una bajada el abuso de los frenos puede terminar en un accidente. Sin importar si tu auto tiene transmisión manual o automático, perderás cualquier tipo de torque, potencia o tracción en las llantas, lo cual provocará una inusual soltura en el rodamiento y una notoria pérdida de estabilidad.

Conducir en punto muerto y recorrer distancias largas en bajas revoluciones puede poner en peligro el motor. En este caso el propulsor no se refrigera bien, algo especialmente peligroso en verano y el clima no ayuda naturalmente a la refrigeración del motor.

***

