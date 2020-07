Contrajo una bacteria come-carne mientras lavaba camarones y perdió parte de un dedo

Naturalmente, las aguas dulces y saladas pueden contener bacterias cuya concentración se incrementa durante los calurosos meses de verano. De ese conjunto de microorganismos, algunas pueden generar una seria infección al entrar al organismo humano a través de la piel o la nariz.

Un hombre contrajo una bacteria comecarne mientras lavaba camarones y perdió parte de un dedo debido a la infección que el bacilo le causó. Según medios locales de Singapur, adquirió los camarones en un mercado y se pinchó mientras los enjuagaba.

Nada indicaba que la herida fuera seria, pero al día siguiente tuvo fiebre y observó que su dedo estaba inflamado y de un color más oscuro. El individuo acudió al médico de inmediato donde le diagnosticaron fascitis necrosante, una infección provocada por una bacteria que ataca el tejido y que se conoce comúnmente como “bacteria comecarne”.

El hombre pasó dos días en el área de cuidados intensivos de un hospital, donde le amputaron la mitad del dedo índice de la mano derecha para evitar que la infección se extendiera. Si no hubiera acudido de inmediato a los servicios médicos, tal vez le habrían amputado la mano entera o, incluso, habría muerto

La fascitis necrosante es una infección causada, principalmente, por un estreptococo del grupo A. Inflama y mata los tejidos y se extiende rápidamente por el cuerpo. Es indispensable atender los primeros síntomas con antibióticos e incluso cirugía para evitar que se extienda por el organismo y provoque la muerte.

