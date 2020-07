Cristiano Ronaldo regala playeras autografiadas a médicos cubanos en Turín

Cristiano Ronaldo una vez más dio muestra de su gran corazón, al enviar cajas de playeras de la Juventus autografiadas a un equipo de médicos cubanos desplegados en Turín que han ayudado en la lucha contra el coronavirus.

Muchos grupos de médicos de Cuba fueron enviados a todo el mundo, a 35 países diferentes, para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus.

Y ahora la Juventus agradeció a los héroes de Cuba. Cristiano Ronaldo y Maurizio Sarri tuvieron un gran gesto con el personal médico después de que ayudaron a salvar vidas en Turín.

La Juve envió cajas de camisetas firmadas a los médicos como muestra de su gratitud.

