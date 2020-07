Desde ahora multarán a los que no usen tapabocas en Manhattan Beach

La ciudad de Manhattan Beach, California sería la tercera ciudad en el condado de Los Ángeles en establecer una orden que permite a la Policía multar a los residentes que no usen tapabocas cuando están en público.

La nueva regla se da en medio de una semana con un alarmante incremento en el hallazgo de nuevos casos, confirmando más de 4,000 en un día, además de un récord en el número de hospitalizados por la enfermedad.

City Council directed an emergency order to be issued strengthening the requirement to #wearafacecovering when in public & setting penalties for those who do not comply w/the order. The City’s order is pursuant to the @lapublichealth #PublicHealthOrder. https://t.co/WtNmENOqbR pic.twitter.com/5v94G8wtJ6

— Manhattan Beach City (@citymb) July 16, 2020