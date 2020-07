La confesión de Dakota Johnson que enloquece a usuarios de Twitter

Los fanáticos volvieron tendencia a la actriz al retomar la entrevista que realizó en el 2017

Los seguidores de Dakota Johnson se volvieron locos en Twitter ante la posibilidad de que la artista sea bisexual.

La actriz de “Cincuenta Sombras de Grey” habló acerca de su orientación sexual en una entrevista con Vogue.

“He estado en una fase de mi vida en la que me fascinan las mujeres jóvenes que llegan a un acuerdo con su sexualidad. He estado experimentando eso en mi propia vida y es muy interesante“, dijo la artista.

Los fanáticos volvieron tendencia a Dakota al retomar la entrevista que realizó en el 2017.

La artista habló sobre su ruptura con el cantante de los Drowners, Matthew Hitt. Sin embargo, fue la actualización sobre su vida después de la ruptura lo que causó la fuerte reacción de sus seguidores.

“¿Podemos decir que me estoy tomando este tiempo para explorar mi bisexualidad?“, expresó.

dakota johnson being a sapphic is such a huge win i love it pic.twitter.com/sTtQBSIELP — evie ミ☆ (@sapphicearth) July 15, 2020

Ante esto, muchos de sus fans le dedicaron varios mensajes en Twitter.

“Estoy muy feliz de tener otra celebridad bi y de que todos la acepten y también estén felices por ella“, escribió un usuario.

Johnson actualmente está en una relación con el líder de Coldplay, Chris Martin.