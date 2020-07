Rocían gas pimienta a un cliente de Ralphs que se puso violento al negarse a usar una máscara en L.A.

Una confrontación dentro de una tienda de comestibles Ralphs en la sección Mid-Wilshire de Los Ángeles se volvió hostil después de que un hombre se negó a cubrirse la cara, informa CBS Los Ángeles.

Los testigos dijeron que un empleado de la tienda le dijo al hombre que tenía que cubrirse la cara o salir de la tienda, como lo exige el condado de Los Ángeles como parte de los esfuerzos para reducir la propagación del coronavirus.

Fue entonces cuando supuestamente el hombre comenzó a embestir a una mujer con un carrito de compras. Un trabajador luego usó gas pimienta para incapacitar al hombre y llamó a la policía.

2 “Kevin’s” refused to wear a #mask & attacked the general manager of a @RalphsGrocery in Los Angeles after she tried to enforce state law.

She ended up having to pepper spray them to defend herself. This is the aftermath pic.twitter.com/mSpV6xrNOo

— Thomas Walker (@ThomasWalkerLA) July 16, 2020