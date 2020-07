¿Son saludables los alimentos cocinados en el microondas?, los expertos responden

Se han hecho experimentos que responden cuál es la mejor manera de cocinar tus alimentos

El microondas ha venido a revolucionar nuestra cocina, resulta práctico sobre todo en cuestión de tiempos en el proceso de calentar e incluso cocinar alimentos. Pero si has escuchado tantos mitos rondando por allí sobre la seguridad de uso y cómo afecta los alimentos aquí las respuestas de expertos.

¿Las microondas te hacen daño?

Los hornos de microondas cocinan los alimentos usando ondas de energía que son similares a las ondas de radio pero más cortas. Estas ondas hacen que las moléculas de agua presentes en los alimentos vibren y se produzca el calor que cocina los alimentos.

Las microondas no provocan efectos en tus células. Son un tipo de radiación no ionizante. No tienen los mismos riesgos que los rayos X u otros tipos de radiación ionizante, explica la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

¿La comida pierde nutrientes?

Algunos alimentos suelen perder parte de sus nutrientes y la mayor parte de sus antioxidantes con la cocción, pero esto no sucede exclusivamente con el uso del microondas. La vitamina C, por ejemplo, disminuye si se cocina por demasiado tiempo.

Sin embargo, es posible que al cocinar los alimentos al vapor o en hornos de microondas la pérdida de vitamina C sea menor, explica la Oficina de Suplementos Dietéticos de NIH.

¿Es mejor cocinar verduras al vapor, incluso al vapor en el microondas?

El método de cocción que mejor retiene los nutrientes es uno que cocina rápidamente, calienta los alimentos por el menor tiempo posible y usa la menor cantidad de líquido posible. El microondas cumple con esos criterios, responde un artículo de Harvard Health Publishing.

El ejemplo del brócoli. Estudios revelan cocinarlo al vapor ofrece la mayor retención de nutrientes, que hervido o frito.

Sumergir el brócoli o la coliflor por 3 minutos en una olla con agua hirviendo extrae más fitonutrientes que 10 minutos completos de vapor.

¿Químicos en tu comida?

La importancia de usar plásticos aptos para uso en microondas va más allá de cuidar que nuestros trastes se derritan y se dañen, sino de evitar que con las altas temperaturas los compuestos químicos con los que están hechos se filtren a nuestros alimentos.

Algunos de estos compuestos pueden ser ftalatos y bisfenol (BPA). El BPA puede interactuar con receptores de estrógenos e influir en varios trastornos según endocrinólogos.

Recomendaciones

La FDA recomienda utilizar recipientes de vidrio, cerámica y plástico diseñados para usarse en hornos microondas.

Precaución en el manejo de recipientes calientes, puede haber quemaduras por alimentos sobrecalentados o explosiones de líquidos.

Evita sobrecalentar el agua sola. Agregar ingredientes tales como café instantáneo o azúcar al agua antes de calentar reduce en gran medida el riesgo erupción de agua caliente.

Si usas el microondas para calentar agua sola por encima del punto de ebullición ten mucho cuidado, un pequeño movimiento puede hacer que el agua explote violentamente y salte fuera del recipiente.