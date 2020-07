VIDEO: Pareja asalta a vendedor de helados ambulante y lo mandan a un hospital en Los Ángeles

La Policía de Los Ángeles difundió este jueves el video un nuevo ataque contra un vendedor ambulante, quien tuvo que ser internado en una clínica según un reporte de noticiero.

El video muestra a dos personas afroamericanas, un hombre y una mujer, bajar de un auto Toyota Avalon el pasado 14 de julio sobre la calle 12th esquina con Birch, en el centro de Los Ángeles.

Los sospechosos cruzaron la calle para acercarse al vendedor de helados, un hombre mayor con sombrero que empujaba su carrito.

Luego de una breve conversación sobre una aparente compra, el hombre afroamericano empujó violentamente al vendedor, quien cayó de espaldas sobre la calle, golpeándose peligrosamente la parte trasera de la cabeza. Después se les ve robarse algunas pertenencias del hombre caído e inconsciente.

WANTED for ROBBERY

On July 14 at 12th St. & Birch in DTLA, two suspects brutally robbed an ice cream vendor. Susp-1 described as a male Black, 5'10", 165lbs. Susp-2 described as a female Black, 5’4”, 125lbs, in a dark Toyota Avalon. Any info call LAPD Newton Robbery 323-846-6572 pic.twitter.com/IMbXt7eLL8

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 16, 2020