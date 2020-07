Vendedor de flores hispano quedó con el rostro desfigurado tras brutal golpiza con un objeto de metal

Un nuevo caso de violencia en contra de vendedores ambulantes ha salido a la luz pública y la víctima fue esta vez un vendedores de flores hispano en Los Ángeles.

De acuerdo con reportes periodísticos, Oswaldo Sánchez, un vendedor ambulante los pasados ocho años, fue brutalmente golpeado la tarde del 12 de julio en la esquina de Maxella Avenue y Lincoln Boulevard, en Marina del Rey, en el oeste de Los Ángeles.

La Policía indicó que un hombre más tarde identificado como Jamaal Hershel Jenkins, de 32 años, atacó a Sánchez con un objeto de metal, golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. Según KABC, el atacante fue detenido por testigos del incidente antes de su arresto.

Another flower vendor was attacked and robbed by some thugs on Lincoln Blvd & Maxella Ave 😡😡😡 pic.twitter.com/Th7wpOnkmG

— Mexican Rug Dealer (@DealinRugs) July 15, 2020