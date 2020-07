La ausencia de los niños latinos en la educación en línea de Los Ángeles es muy alta

Más de 50.000 estudiantes latinos y afroamericanos no participaron regularmente en el sistema de clases virtuales establecidas por el Distrito Escolar Educativo de Los Ángeles (LAUSD) ante la pandemia del COVID-19, según un reporte presentado este jueves.

La participación de los estudiantes latinos y afroamericanos de bajos ingresos en las clases en línea es entre 10% y 20% más baja que la de los estudiantes blancos y asiáticos, indica el reporte que analizó el período entre el 16 de marzo -cuando las escuelas cerraron a causa del coronavirus- y el 22 de mayo.

While we want our kids to be able to get back to their classrooms, schools should only open for in-person learning when it is safe for students, families, teachers and staff. I support @LASchools' decision to begin the fall semester with distance learning. https://t.co/pRFTOlu6ya

— MayorOfLA (@MayorOfLA) July 14, 2020