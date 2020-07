Pese a sufrir mareos, “Checo” Pérez piensa en entrar al podio en Hungaroring, en la Fórmula 1

El piloto mexicano saldrá cuarto en el Gran Premio de Hungría

Sergio Pérez piensa entrar al podio para la carrera en el Hungaroring, en la tercera fecha de la temporada de la Fórmula 1, pese a que en la clasificación de hoy, el piloto no se sintió bien físicamente.

“Un buen resultado para el equipo. No está mal. De mi parte pasó de todo, durante la calificación no me sentía al 100 % físicamente; por alguna razón me empecé a marear durante la ‘qualy’…”, dijo en entrevista para Movistar F1.

Cuando se le cuestionó sobre la razón del malestar, el piloto dijo desconocerla, pero al final le restó importancia y destacó el resultado.

“No sé, estoy un poco tocado del cuello. Fue de repente y en algunas partes del circuito sentía un poco de mareo. Pero aun así cuarto lugar es un buen resultado para mañana”.

¡Gran trabajo de todo el equipo!

¡De mi parte contento con el 4to! No me sentí bien durante la calificación físicamente, pero aun así un buen resultado para pelear mañana. ¡Vamos por una gran carrera! #HungarianGP pic.twitter.com/9uStn48QAZ — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 18, 2020

“Checo”, quien este domingo arrancará cuarto el Gran Premio de Hungría, tiene su objetivo muy claro: quedar entre los primeros tres lugares, para lo cual considera que tener un excelente comienzo en la carrera será clave.

“Sin duda. Estamos cerca, (hay que dar) una buena primera vuelta, pero sobre todo una estrategia inteligente durante la carrera va a ser importante”, agregó y reveló algunos detalles de su plan.

“Tenemos un buen ritmo. Arrancamos con el compuesto op (óptimo), blando, entonces creo que eso nos puede beneficiar para mañana la carrera. Creemos que neumático más blando puede sufrir durante el primer stint”, sentenció.

UNA BALA 🏎️🏁 Checo Pérez fue el piloto con la vuelta más rápida en la Q1, hizo 1:14. 681. El mexicano arrancará en cuarto puesto el Gran Premio de Hungría que se celebrará mañana. 🇭🇺 ➡️ | https://t.co/aeCNafFTpM pic.twitter.com/SZRjae0IYr — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 18, 2020

Pérez ha tenido una destacada actuación desde que la Fórmula 1 retomó las carreras e inició la temporada 2020 tras el parón por la pandemia; de hecho, tras repetir sexta plaza en las dos primeras carreras, el jalisciense ocupa el quinto puesto en el Mundial, con 16 puntos.