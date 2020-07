Texas: Lo acusan de matar a balazos a su abuela; primero les dijo a los oficiales que alguien disparó desde un vehículo

TEXAS – Un hombre de 25 años enfrenta cargos de asesinato luego de que su abuela fue encontrada muerta en una residencia de Tomball el domingo por la mañana, según informó el sheriff Ed González.

Oficiales informaron que Marcus Hanson primero les dijo que su abuela fue baleada desde el exterior de la residencia. El sospechoso les indicó que los disparos vinieron desde un vehículo e impactaron a la anciana.

Update to shooting at Bettywood Ln: the victim’s grandson, Marcus Hanson (23), has been charged with murder. Attempted to stage the scene….the injured child was treated for a minor graze wound and released to parents. Excellent work by our investigators. #HouNews https://t.co/HfoHt5QuEU

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) July 19, 2020