Trump resiste compromiso a aceptar resultados de elecciones si llega a perder

El presidente cree que las encuestas que lo ubican perdedor son falsas

La salida de Donald Trump de la presidencia podría ser espinosa si llega a perder las elecciones en noviembre.

El presidente sigue sin hacer un compromiso público a aceptar los resultados de las elecciones si no le son favorables. Trump mostró una actitud similar en los comicios de 2016.

“Tengo que ver”, dijo Trump entrevista con Chris Wallace en Fox News. “No voy a decir sí, no voy a decir no, no lo hice así la última vez”.

Trump también se rehusó a aceptar que las encuestas no lo favorecen por estos días.

“No estoy perdiendo, son encuestas falsas”, dijo Trump. “Fueron falsas en 2016 y ahora son mucho más falsas. Las encuestas fueron mucho peores en 2016”.

La campaña de Joe Biden reaccionó a las palabras de Trump.

Relacionado: Trump deja los grandes actos de campaña y realiza su primer “telemitin”

“El pueblo estadounidense decidirá esta elección. Y el gobierno de los Estados Unidos es perfectamente capaz de escoltar a los intrusos fuera de la Casa Blanca”, dijo la campaña Biden 2020 en un comunicado.