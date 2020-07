Equidad de género: Arturo Brizio abre la puerta para que mujeres árbitro piten juegos de la Liga MX varonil

El plan es que en año y medio haya mujeres pitando los juegos de la Liga MX varonil

Este lunes, Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol, dio un anuncio que tratará de reducir la brecha de género que aún existe en el balompié mexicano, pues dio a conocer una estrategia para que en año y medio árbitros mujeres puedan pitar partidos de la Liga MX varonil.

“En la Comisión de Arbitraje no vemos género, vemos atletas y va a estar el que tenga capacidad, vimos a árbitras y asistentes, y la puerta está abierta para la competencia. La totalidad de estos muchachos tienen madera; estas señoritas han pitado partidos femeniles con récord de asistencia, no son improvisadas. Las señoritas para dirigir partidos de hombres tienen que pasar pruebas de hombres, en un futuro inmediato pitaran Femenil, Sub 20 y Expansión, y en año y medio veremos quiénes tienen los alcances para pitar Liga MX”, declaró Brizio, se acuerdo a información de Récord.

Hasta ahora, Vicky Tovar ha sido la única mujer que ha pitado un encuentro de la Liga MX varonil.

Arturo Brizio también declaró que los árbitros que pitarán los encuentros al reinicio de la Liga MX serán solo los más preparados: “Estamos, por instrucciones de Yon de Luisa, coordinados para que todos los procesos que llevan los equipos los hagamos igual. A los estadios irán los árbitros y vares que estén perfectamente sanos y certificados”, expresó