Kanye West jura que sus hijos jamás posarán para Playboy

El rapero se ha desatado en Twitter

Kanye West ha causado tremenda polémica en Twitter después de que se desatara con una serie de mensajes inexplicables. Todo habría sido una reacción después de que el rapero revelara que le salvó la vida a su hija North West tras inicialmente pedirle a Kim Kardashian que abortara.

En una de sus publicaciones, West explicó que Kardashian habría querido internarlo.

“Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película Get Out porque lloré por salvar la vida de mis hijas ayer”, escribió el famoso.

Kim was trying to fly to Wyoming with a doctor to lock me up like on the movie Get Out because I cried about saving my daughters life yesterday — ye (@kanyewest) July 21, 2020

En otro de los mensajes juró ante Dios que jamás iba a permitir a su esposa que dejara que su hija North posara para Playboy.

“Puse mi vida en mi Dios para que la madre de North nunca la fotografiara haciendo Playboy y eso es en Dios. Estoy en el rancho … ven a buscarme”, escribió.

I put my life on my God that Norths mom would never photograph her doing playboy and that’s on God I’m at the ranch … come and get me — ye (@kanyewest) July 21, 2020

Kanye después compartió una foto en donde se le ve con sus cuatro hijos y agregó, “Los hijos West jamás harán Playboy”.

West children will never do playboy west pic.twitter.com/HkhaDSFGxD — ye (@kanyewest) July 21, 2020

West estaría pasando por una crisis y en otro mensaje dejó entrever que Kim no quiere vivir con él en el rancho ya que su vida está en Calabasas, California.

“Amo a mi esposa. Mi familia tiene que estar junto a mi. Ya no es decisión de E! o NBC”, West escribió citando al canal y estudio que produce el reality show “Keeping Up With the Kardashians”.