Ola de exámenes falso positivos de coronavirus paralizan el fútbol paraguayo

El equipo recurrió a un hospital privado para hacerse la prueba del COVID y tuvo resultados distintos

Esta semana, después de un parón de cuatro meses a causa del coronavirus, el fútbol regresó a Paraguay con el reinicio de la Primera División. Para volver a las actividades, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) realizó pruebas de coronavirus a todos los equipos y más de 50 jugadores resultaron positivos, 35 de ellos del club 12 de Octubre.

Sin embargo, la polémica llegó cuando el 12 de Octubre hizo de nuevo las pruebas en un hospital privado y se encontraron con que 32 jugadores dieron negativo. Tras esta noticia, las APF declaró que no tomarían en cuenta otros estudios más que los realizados por ellos. “Es todo muy raro. Si no íbamos por nuestra cuenta a laboratorios privados nos hubiéramos quedado 15 días aislados. A nosotros nos dicen que los estudios que hicimos en un laboratorio privado no tienen validez”, declaró un directivo del equipo al programa Doble Amarilla.

Polémica en #Paraguay: cruce de la #APF con el Ministerio de Salud, los casos positivos ahora dan negativo y arranca el torneo. En conferencia, los directivos desestimaron las sospechas sobre una posible manipulación de las pruebas. Detalles 👇🏼https://t.co/zcPlgejY56 — doble amarilla (desde 🏠) (@okdobleamarilla) July 20, 2020

Tras esta polémica, Graciela Russomando, coordinadora del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) renunció a su cargo. En un correo de despedida, la doctora Russomando declaró: “Me despido porque la ética y la moral son más fuertes que las ganas de seguir apoyando a un MSPYBS sin ética y sin moral. Quiero seguir durmiendo tranquila”.

REITERAMOS. La Dra. Graciela Russomando dejó la coordinación del Laboratorio de #Senacsa. ☝️ Catalogó al Ministerio de Salud “sin ética, ni moral”, por el caso del plantel de jugadores.#NPY #NosConecta #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/PVamhI5uMj — NPY Oficial (@npyoficial) July 20, 2020

Por su parte, la APF aplazó el partido del 12 de Octubre para el 5 de agosto y anunció que hará una nueva prueba a los futbolistas que salieron negativos y después positivos.