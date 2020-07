Video: Ladrón roba banco en Texas y culpa al COVID-19 por el crimen

TEXAS – Un hombre es buscado por las autoridades luego de que fue captado en video asaltando un bancó en el área de Houston.

Según las autoridades, el ladrón fue “franco” en la nota escrita que le entregó al cajero al momento del asalto.

“No me dieron el estímulo o los $10,000 de préstamo. Perdí mi negocio debido al COVID-19 así que por favor haz esto fácil y cumple”, decía la nota escrita en una hoja de libreta, según informaron investigadores del Departamento de Policía de Houston y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Newly released video of previously released case involving #COVID19 bank robbery suspect on July 8th. Please contact @CrimeStopHOU w/info at 713-222-TIPS or @FBIHouston. See story–>https://t.co/xogiwbg6sQ @houstonpolice pic.twitter.com/UfRxEIPE6Y

