Cómo ocultan las personas que están enamoradas, según su signo

La astrología nos revela cómo esconden los signos zodiacales su atracción hacia otra persona

Las personas pueden ocultar que están enamoradas por varios motivos, probablemente el más común sea el miedo. Quizá los aterre la idea de ser rechazados o que la otra persona no sienta lo mismo.

Sin embargo, hay quienes no expresan sus verdaderos sentimientos por orgullo o se niegan a reconocer que el amor está tocando a su puerta. Cualquiera que sea el motivo, en algún momento deseamos esconder que estamos enamorados, pero ¿cómo lo hacemos?

Cada signo tiene una manera distinta de disimular que le gusta alguien y los astros revelan ese secreto que no desearían saliera a la luz.

Aries

Disimula bastante bien que está enamorado y habla de lo que le molesta más de esa persona para que no sospechen. Actúa como si nada estuviera pasando, pero en el fondo no puede dejar de pensar en ella, por eso necesita hablar de ella ya sea bien o mal.

Tauro

Trata de ignorar lo más posible a quien es dueño/a de sus pensamientos. Evita contacto visual, se apresura a irse del grupo cuando ve que se acerca, no responde llamadas, ni mensajes y no le da ‘like’ a ninguna de sus publicaciones en redes sociales. Y es que desea que esa persona desaparezca de su vida para que su corazón no sea el que mande.

Géminis

Quiere hacer parecer que únicamente es un amigo. La trata como a cualquiera, sin embargo, lo delata lo bien que la pasa junto a ella. No obstante, es capaz de mentirse a sí mismo con tal de no aceptar sus verdaderos sentimientos.

Cáncer

Al ser muy expresivo, difícilmente puede ocultar sus emociones y sentimientos hacia otra persona. Así que la manera en que lo hace es muy cruel para sí mismo: le presenta a un amigo o amiga. Sabe que es un riesgo porque puede perder para siempre la oportunidad con esa persona.

Leo

Normalmente, Leo es atrevido, arriesgado y valiente, pero cuando está enamorado es completamente lo contrario. Se transforma en un ser tímido e inseguro que evita cualquier contacto. Quiere que la otra persona dé el primer paso, pero no manda las señales adecuadas.

Virgo

Es un signo que normalmente critica a los demás, pero acentúa ese comportamiento en la persona que le gusta. La realidad es que le encantan todas esas imperfecciones. Intenta esconderse bajo su figura fría y perfecta, sin embargo, las personas que lo conocen saben que, si critica demasiado, hay algo en medio.

Libra

La excusa que usa Libra es decir que está demasiado ocupado como para prestar atención a asuntos del corazón. “No tengo tiempo”, “estoy concentrado en mi carrera”, “no está en mis planes”, son solo algunas de las interminables frases que utiliza. Cuando le preguntan por la persona que le gusta enlista todas sus actividades pendientes, pero la realidad son excusas para engañarse a sí mismo.

Escorpión

Acepta que siente algo por alguien, pero termina diciendo que jamás pasará algo con ella. Cuando los sentimientos comienzan a ser más intensos suele aislarse para esconder ese estado emocional de alegría e inicia su periodo de negación, sin embargo, será demasiado tarde.

Sagitario

Si le comienza a gustar alguien finge ante a esa persona que siente atracción por alguien más. Es muy hábil para despistar y hacer creer que realmente no siente nada por ella. En ocasiones, con tal de vivir en el engaño, puede meterse en problemas y terminar en una relación equivocada, pero tarde o temprano la verdad saldrá a la luz.

Capricornio

Suele ocultar su enamoramiento diciendo que no está preparado, necesita más tiempo o tiene otras prioridades. En el fondo, se muere de ganas de estar con esa persona e intentará mantener ocupada su mente en el trabajo, sin embargo, al final la realidad lo alcanzará y tendrá que enfrentarla.

Acuario

Su actitud despreocupada es el camuflaje perfecto para Acuario. Es muy difícil saber que alguien le gusta porque es muy habilidoso para evadir preguntas comprometedoras. Cuando sus emociones son algo obvias, se justifica diciendo que no hay nadie que lo entienda y que no le atraen las relaciones complicadas, pero sabe que realmente se muere por intentarlo.

Piscis

Para ocultar que alguien le gusta hace parecer que le atraen varias personas y no es capaz de decidir. Manda las mismas señales a varios prospectos para confundirlos e incluso puede hacerlos competir, pero en el fondo ya sabe con quién desea quedarse.

