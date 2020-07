El número real de casos de COVID-19 en EE.UU. es 10 veces más de lo que se pensaba

La cantidad de personas que han tenido COVID-19 es mucho mayor que el recuento oficial de casos, según los datos y un nuevo análisis publicado el martes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Según la región y el período de tiempo, el número de personas infectadas era entre 2 y 24 veces el número de casos de coronavirus reportados, según el equipo de los CDC que realizó la investigación.

“En la mayoría de los sitios, es probable que ocurrieran más de 10 veces más infecciones que la cantidad de casos de COVID-19 reportados”, escribió el equipo.

