Kanye West se habría escondido de Kim Kardashian en un búnker

Kanye West ha dado mucho de que hablar en los últimos días. El rapero sorprendió a todos ayer cuando se desató en las redes sociales acusando a su esposa Kim Kardashian de querer internarlo.

No solo dijo que Kim quería “encerrarlo” y llevaría un doctor también dijo que sus hijos jamás posarían para Playboy. Ahora, The Sun está reportando que el famoso estaría encerrado en un búnker millonario que está en su rancho en el estado de Wyoming.

“Hay un búnker subterráneo, un cuarto de pánico construido originalmente para que la familia estuviera ahí en casa de una emergencia, y lleno de comida”, el allegado dijo a la publicación.

La persona dijo que Kanye se ha rodeado de gente en la cual él confía ya que no confía en Kim y su familia. Además cambió su clave de Twitter para no dejar que nadie más los pudiera usar.

“Está muy paranoico y está convencido de que necesita ‘protección’ de Kim y Kris aunque ellas solo quieren ayudarlo”, aseguró el informante.

Kim estaría preocupada por la salud de su esposo y supuestamente está furiosa con las acciones de Kanye ya que no sabe como esto afectará a sus hijos.

THANK YOU DAVE FOR HOPPING ON A JET TO COME SEE ME DOING WELL DAVE YOU ARE A GOD SEND AND A TRUE FRIEND ALL LOVE 🕊 pic.twitter.com/ddLA0E9eLK

— ye (@kanyewest) July 21, 2020