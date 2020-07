Michael Bennett, ganador del Super Bowl con Seattle Seahawks, anuncia su retiro a causa del coronavirus

El coronavirus no solo trajo un parón de varios meses en los deportes alrededor del mundo, si no que también puso a muchos jugadores a repensar su futuro. Tal es el caso de Michael Bennett, quien durante el aislamiento decidió ponerle fin a su carrera profesional.

Miembro importante de la línea defensiva de los Seattle Seahawks que ganó el Super Bowl en 2014, Bennett ya había analizado retirarse antes de la pandemia, pero fue en el aislamiento a causa del coronavirus cuando finalmente tomó la decisión de dejar la NFL a sus 34 años. Así lo dio a conocer The New Yorker este martes.

Former Pro Bowler and Super Bowl champion @mosesbread72 retires. A unique career and person, who always did it his way (whether you liked it or not). From @NewYorker: https://t.co/QoXXscBVIr

— Ian Rapoport (@RapSheet) July 21, 2020