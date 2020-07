“No hay un día que no piense en él”: LeBron James recuerda a Kobe Bryant 

"King" James habló de Kobe a casi seis meses de su fallecimiento

A casi seis meses de la trágica muerte de Kobe Bryant, LeBron James recordó a la leyenda de Los Angeles Lakers.

Al hablar con los periodistas, King James confesó que aún no deja de pensar en Bryant. “No hay un día que no pase que no piense en él”, dijo.

“Y no pasa un día en que nuestra organización no lo recuerde y piense no solo en Kobe, sino en Gigi, Vanessa y las otras chicas”.

“Son parte de esta familia, tan grande como cualquiera en la historia de esta organización. Todavía usamos 24, 8 y 2 con orgullo y recordamos cuán geniales eran”.

LeBron spoke from the heart saying he thinks about Kobe every day. pic.twitter.com/hcxJcTIkZL — SportsCenter (@SportsCenter) July 20, 2020

Bryant murió en un accidente de helicóptero el 26 de enero pasado, junto a su hija Gigi y siete personas más. LeBron James estuvo entre las muchas estrellas que expresaron su dolor por la leyenda.

En el servicio conmemorativo para Bryant en el Staples Center a fines de febrero, James habló sobre cómo la gente continuará celebrando el legado de Kobe.

“Nunca es un cierre. Nunca será un cierre”, dijo James. “Quiero decir, seguimos viviendo de su legado y continuamos con nuestros corazones llenos de tristeza y felicidad por su familia que todavía está aquí. Sé que no es un cierre”.

Bryant jugó 20 años para los Lakers, donde ganó cinco títulos.