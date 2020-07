Semáforo de la moda: 5 “sí” y “no” de la moda con Andrea Legarreta

View this post on Instagram

Mis chaparritas lindas!! Aquí les dejo algunas imágenes comparativas de lo que SI nos funciona y lo que NO nos favorece en la moda, las diferencias son MUY evidentes! Lo importante es recordar que los escotes en “V” son ideales, collares largos y discretos, ropa en tonos monocromáticos (del mismo color). Si usas rayas, que sean verticales, porque horizontales nos acortan y ensanchan la silueta. Evita los estampados grandes. Dile SÍ a las bolsas de pequeñas a medianas (las grandes nos hacen ver muy bajitas). Zapatos nude o color piel alargan las piernas y si usas pantalones o vestidos largos que los zapatos sean del mismo color del pantalón. Peinados recogidos y cortes no muy largos. Falda arriba de la rodilla y si quieres y te gusta mini falda atrévete! Los shorts arriba de la rodilla y pantalón de preferencia abajo del tobillo y que todos estos sean a la cintura y las blusas por dentro ( la ropa a la cadera acorta las piernas). Que la ropa no tenga tanto volumen (over size) de preferencia más entallada sin que sea necesariamente súper pegada y si tienes muchas caderas, las faldas circulares sin mucho vuelo o las prendas en corte “A” son muy favorecedoras. Si quieres usar cinturón, que sea delgado, porque los muy gruesos cortan la figura. 🙌🏻🦵🏻🦵🏻 Espero les gusten y sirvan estos consejos hermosuras!! Todas fallamos a veces, porque nos encariñamos con ciertas prendas, pero podemos intentar estas ideas y sin duda nos veremos mejor!! Déjenme sus comentarios hermosuras!! 🙌🏻🥼👗🥻👚👠👡👖🦺🩳