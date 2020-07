Tragedia de verano: dos muertos en accidente de jet ski en Nueva York

Dos hombres murieron cuando sus jet ski chocaron anoche en aguas del Bronx (NYC), dijo un portavoz de la policía de Nueva York.

NYPD recibió una llamada solicitando un rescate acuático en la sección Country Club del Bronx alrededor de las 9:05 p.m., dijeron las autoridades.

El accidente ocurrió en una marina privada, entre las avenidas Outlook y Griswold, reportó ABC News.

Las dos víctimas no identificadas, de 48 y 22 años, fueron trasladadas al Jacobi Medical Center en estado crítico, donde murieron más tarde, según la policía.

Todavía no está claro cómo los jet skis chocaron entre sí. Testigos dijeron que los esquiadores se cruzaron a velocidades muy altas.

Es el segundo accidente de jet ski en este lugar en aproximadamente dos años. En agosto de 2018, un esquiador de 30 años murió cuando golpeó un barco atracado.

2 killed in jet ski crash in Bronx marina https://t.co/CyBHmRm6FG via @ABC7NY

— gaa (@raa_richard) July 21, 2020