Al menos 14 heridos en un tiroteo durante un funeral en Chicago

Al menos 14 personas resultaron heridas luego de un tiroteo durante un funeral en el vecindario de Gresham en Chicago el martes por la noche, informó la policía.

El tiroteo ocurrió justo antes de las 6:30 p.m. en la cuadra 1000 de West 79th Street, según las autoridades.

Una persona de interés estuvo bajo custodia poco después del incidente, dijo la policía, pero las autoridades informaron que no se conoce la identidad de quienes dispararon, reporta NBC 5 Chicago.

At least 11 shot in Auburn Gresham neighborhood says Chicago Fire Dept. Neighbors tell us it sounded and looked like a war zone with victims wounded on the ground after leaving a funeral near 79th & Morgan. @nbcchicago pic.twitter.com/Mg6CfUEfKk

— Patrick Fazio (@PatrickFazio) July 22, 2020