California reporta el récord de casi 13,000 nuevos casos de COVID-19 en un día y pasa a Nueva York

California reportó más de 12,800 casos de coronavirus el martes, el recuento diario más alto reportado por el estado hasta ahora, dijo el gobernador Gavin Newsom el miércoles.

Those are a lot of numbers that tell us one thing: we MUST take this seriously.

Today, CA is reporting a record high number of cases:

California ahora ha superado a Nueva York en el total de casos confirmados de COVID-19, con más de 409,500 casos a partir del miércoles, convirtiéndolo en el estado con la mayoría de los casos en el país, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, Nueva York ha reportado más de cuatro veces el número de muertes, según Hopkins.

“Somos un estado, nuevamente, del tamaño de 21 estados combinados, por lo que no es sorprendente ahora en algunos aspectos, ya que hemos comenzado a reabrir sectores clave de nuestra economía”, dijo Newsom en una conferencia de prensa el miércoles. “Las personas continúan mezclándose y las personas continúan en contacto cercano con otras personas que pueden haber contraído esta enfermedad, por lo que nuestros números comenzarían a aumentar en total ahora”.

Newsom dijo durante su intervención que el estado tiene un promedio de 9,420 casos adicionales ​​en siete días, una línea de tendencia que “ciertamente” continúa aumentando. California también reportó 115 nuevas muertes el martes, pero esa cifra ha fluctuado diariamente, dijo.

LIVE NOW: Governor @GavinNewsom provides an update on the state’s response to #COVID19. https://t.co/uXggW8P6M7

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) July 22, 2020