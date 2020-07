Hombre muere en Whittier al ingresar a su casa mientras estaba siendo fumigada

Un hombre de 62 años perdió la vida en el área de la ciudad angelina de Whittier a consecuencia de un raro incidente: intoxicación mientras su casa era fumigada.

Reportes de medios de comunicación locales indican que el hombre ingresó a su casa ubicada en la cuadra 11500 de la calle See Drive la noche del lunes. El inmueble se encontraba cubierto por una carpa tras haber sido fumigado, por lo que estaba lleno de pesticidas.

#LASD SEB SWAT operation in a contaminated environment in Whittier has concluded. See Drive reopened. Neighborhood safe. pic.twitter.com/vn6ZTqYqtx

— SEB (@SEBLASD) July 22, 2020