Incendio en centro comercial de Rowland Heights acaba con un restaurante

Un incendio la noche del pasado martes en un centro comercial de Rowland Heights, California acabó con toda la estructura de un restaurante sin dejar heridos.

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, las llamas empezaron a consumir la estructura del lugar poco después de las 10:00 de la noche del martes en un centro comercial ubicado en la esquina de Nogales Street y Colima Road de la ciudad del condado de Los Ángeles.

*UPDATE* Good progress being made. Much of heavy fire activity has diminished substantially. No injuries reported. Due to size of incident, units expected to remain on-scene into early morning. Streets in immediate vicinity currently closed. #NogalesIC pic.twitter.com/GAET3Lm06e

— L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) July 22, 2020