Litzy se siente ‘honrada’ con su personaje en ‘Manual Para Galanes’, la nueva serie de Pantaya

En la nueva serie la actriz da vida a un personaje de la comunidad LGBTQ

Litzy había estado fuera de la pantalla de televisión desde que realizó la serie “Al Otro Lado del Muro“. La producción de Telemundo recibió muy buenas críticas por tratar temas sensibles que afectan a la comunidad latina en Estados Unidos.

Después de una pausa, la también cantante regresa con un personaje completamente distinto y lo que representa otro gran reto en su carrera. En “Manual Para Galanes“, Litzy da vida a Mariana, una mujer de la comunidad LGBTQ que necesita una ayudadita para conseguir pareja.

“Lo que me motivó a hacerlo es que es un personaje completamente distinto a lo que yo he hecho en mi carrera como actriz“, nos dijo en entrevista Litzy. “Lo que busco es poder interpretar cualquier personaje y que la gente tenga oportunidad de verme en diferentes facetas“.

“Esta historia me encantó porque es una comedia romántica porque hay muchísimas situaciones, muy simpáticas, muy chistosas en donde te vas a morir de la risa. Además porque mi personaje es de la comunidad LGBTQ, para mí era super importante interpretar un personaje así, me siento honrada. La manera en que se trata en esta comedia… se toca el tema como algo positivo, no con trabas, ni con complejos, ni complicaciones ante la sociedad. Es simplemente una mujer descubriendo su manera de amar y va encontrando en el camino esa media naranja“.

Dentro de la historia, Mariana es la mejor amiga de Yair Palomares (Armando Hernández) quien inventa un exitoso método de seducción y monta una escuela, conquista a bellas mujeres, tiene dinero y fama. Mariana se anota para también aprender como seducir a las mujeres y es cuando ocurren situaciones graciosas.

Para Litzy, “Manual Para Galanes” representa un cambio de género a lo que venía haciendo en sus últimos proyectos. La vida en el para los actores que grabaron la serie en Colombia fue muy divertida ya que el tono de la producción así lo pedía.

“Cuando estás en una narconovela, en un drama, siempre vas muy concentrado y se genera mucha tensión porque tienes que estar pendiente de muchas cosas, como disparar un arma. Pero en esta ocasión, las grabaciones fluían súper bien, nos divertiamos muchísimo“, aseguró. “En esta serie todo el día era muy relajado y si entre una escena y otra hay un chiste entre los actores no pasa nada si dicen ‘acción’ porque es la misma energía y eso lo hace divertido”.

La serie está completamente grabada y Litzy dijo que la pasó increíble con todos sus compañeros.

“Todos convivíamos increíble”, dijo Litzy. “La dinámica entre los actores fue súper divertida. Me encantó que pudimos compartir tanto actores colombianos como mexicanos. La experiencia de haber compartido escena con Dolores Heredia, que es una actriz y he admirado, fue increíble tanto en lo personal como en escena. Me quedé con un buen sabor de boca y esperando que haya más proyectos así en donde todo sea incluyente y que haya respeto y diversidad”.

“Así es como me gustaría ir, que cada proyecto tenga su propio sello y que cada personaje sea distinto para dejar en el público algo diferente”, explicó la también protagonista de “Amarte así, Frijolito”.

“Manual Para Galanes” estrena sus primeros tres capítulos el jueves 23 de julio en la plataforma de streaming Pantaya.