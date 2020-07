Senado en Nueva York aprueba ley que protege a inmigrantes de arrestos de ICE en tribunales

El Senado del estado de Nueva York aprobó la Ley de Protección de Nuestros Tribunales que prohíbe a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar operativos en las cortes estatales.

La norma (conocidas como S.425A / A.2176A) fue impulsada por el senador Brad Hoylman y la asambleísta Michaelle Solages, tras redadas y detenciones en tribunales que han afectado el sistema judicial estatal, ya que inmigrantes indocumentados temen denunciar delitos o participar como testigos por temor a ser arrestados.

“No podemos permitir que nuestros tribunales se conviertan en un coto de caza para agentes federales que intentan hallar a inmigrantes neoyorquinos”, indicó el senador Holyman.

Señaló que los arrestos de ICE en o alrededor de los tribunales en Nueva York se habían disparado un 1.700% desde el arribo del presidente Donald Trump.

“La Ley de Protección de Tribunales, que me enorgullece patrocinar con el asambleísta Solages, sacará a ICE de nuestros tribunales y hará que nuestro sistema de justicia sea más justo”, destacó al tiempo que agradeció el respaldo de la lideresa de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins.

La asambleísta Solages destacó este logro para la comunidad migrante, ya que se protege su derecho a procesos justos en el sistema judicial.

“El sistema judicial estadounidense se fundó sobre los ideales de equidad e igualdad de acceso a la justicia para todos”, destacó. “Hemos visto a agentes federales de ICE hacer un esfuerzo concertado para usar los juzgados como un medio de captura, lo que a su vez ha creado un ambiente hostil para las personas”.

La norma tiene alcance dentro y en los alrededores de los tribunales, a menos que los agentes tengan órdenes judiciales para detenciones específicas.

La nueva ley, también aprobada en la Asamblea estatal, busca proteger a “los más vulnerables” de entre los grupos vulnerables, como los sobrevivientes de violencia doméstica y los testigos.

Organizaciones pro inmigrantes, como el Proyecto de Defensa de Inmigrantes (IDP), celebraron la aprobación de la ley, en medio de un discursos creciente en contra del indocumentados del presidente Trump, quien este martes firmó un memorando que ordena la exclusión de esas personas del Censo 2020.

“¡Estamos esperando la firma del @NYGovCuomo (Gobernador Andrew Cuomo) para poner a #ICEOutOfCourts (ICE fuera de las Cortes) en NYS PERMANENTEMENTE!”, señaló la organización.

Un informe de esa organización de este año reporta el incremento de arresto en los tribunales en Nueva York, a pesar de directivas de autoridades para evitarlo.

“Si bien el sistema de tribunales del estado de Nueva York emitió una directiva que prohíbe los arrestos sin orden judicial dentro de los juzgados, casi la mitad de los arrestos de ICE en 2019 ocurrieron después de que esa directiva estuviera vigente”, indicó.

🎊VICTORY🎊The #ProtectOurCourts Act officially passes the NYS Senate! Thank you @bradhoylman and all the Ayes!

Having passed both the NYS Assembly & Senate this week, we're just awaiting a signature from @NYGovCuomo to get #ICEOutofCourts in NYS PERMANENTLY! pic.twitter.com/38ELqDmNTm

— Immigrant Defense Project (@ImmDefense) July 22, 2020