Ya siéntese, señor: Nahuel Guzmán dice que Tigres es el nuevo América por “odiado”

El portero de los felinos asegura que son el rival a vencer

Durante los últimos años, los Tigres se han convertido en un animador y protagonista de la Liga MX y sus cinco títulos durante la última década los avalan, por lo que el debate sobre si son un equipo grande ha estado abierto y tanto sus seguidores como sus jugadores exigen ese lugar.

Uno de los que más impulsa la grandeza de los universitarios es Nahuel Guzmán quien en varias ocasiones ha puesto en duda que equipos como Cruz Azul sigan teniendo ese sitio en el fútbol mexicano cuando llevan mucho sin ganar un título, pero esta vez fue más allá y se comparó con el América, ya que cree que los felinos están en vías de ser los más odiados.

“Sí, entiendo que se trata de Tigres o poner a Tigres en el ojo de la tormenta o en el punto central de la crítica vende mucho más que hablar de cualquier otro equipo, desde ese lado aceptamos el rol protagonista que tenemos, como en algún momento puede ser ‘el más odiado’. Ese eslogan se lo ganó el América una base de lograr títulos, de ir a salir campeón en todas las canchas ya lo mejor estamos de alguna manera emulando esa historia y escribiendo la nuestra con otros protagonistas, con otro entorno, con otro contexto, con otro fútbol”, comentó en conferencia virtual.

Los Tigres han sido muy criticados por su actitud durante la semifinal de la Copa por México ante Cruz Azul donde se armó la trifulca tras su derrota, además de que en otros partidos no han sabido perder, sin embargo, Nahuel cree que los regiomontanos se han convertido en el equipo a vencer.

“Entrando que todos los equipos nos quieren ganar, que a lo mejor somos peleoneros, que no nos gusta perder y se hacen partidos interesantes, calientes, atrevidos. Jugar contra Tigres es una motivación, no estoy exagerando. Eso es lo que hemos conseguido nosotros, tenemos que hacernos cargo de eso. Tratar de mantener ese rol o papel durante tanto tiempo no es fácil “, apuntó.

Asimismo, el portero minimizó las críticas para los felinos y disfruta que Tigres esté en la mira de todos.

“Realmente los comentarios me tienen sin cuidado, es más hasta por momentos me gusta a mí que hablen de Tigres porque significa que estamos haciendo cosas importantes, así que bienvenidos los ojos observadores del mundo futbolero mexicano”, indicó.

Tigres abre su participación en el torneo Guard1anes 2020 ante Necaxa el próximo viernes 24 de julio en el Estadio Victoria.

