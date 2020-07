Preocupante: el coronavirus invade a la Liga MX a un día de que arranque el torneo

Los clubes siguen registrando casos nuevos en sus plantillas

Después de una larga espera, la Liga MX por fin regresa a la actividad este jueves 23 de julio con el torneo Guard1anes 2020 que en un inicio será sin público debido a la pandemia de coronavirus, pero ese no es el único factor que afectará el arranque del torneo, ya que la enfermedad no deja de hacerse presente en los clubes.

En los últimos días, los equipos han presentado brotes de COVID-19, tal es el caso de FC Juárez que inaugurará el certamen enfrentando al Atlético San Luis y se habla de que tiene 10 casos en el plantel, por lo que se vería seriamente afectado para su primer cotejo.

Igualmente, Atlas reportó que tiene cinco elementos contagiados, aunque no especificaron si son jugadores o miembros del staff. Los rojinegros inician su participación el próximo sábado ante Xolos de Tijuana.

Otro que reportó positivos por coronavirus es Monterrey que tiene tres casos. Anteriormente, Rogelio Funes Mori y Vincent Jannsen también tuvieron la enfermedad, pero ya están recuperados. Rayados jugará ante Toluca el próximo domingo.

📝| Comunicado a nuestra Afición y a la Comunidad en general. #EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/uOrymfDBnS — Rayados (desde 🏡) (@Rayados) July 22, 2020

Asimismo, Necaxa tiene un jugador positivo y cuatro miembros de su staff previo a su partido ante Tigres del próximo viernes, además los felinos también reportaron un caso.

Chivas no se salvó, hace unas semanas tuvo a un jugador contagiado, del que no se reveló el nombre y ya está recuperado, pero no podrá contar con su técnico en su debut ante Santos, ya que Luis Fernando Tena también padece la enfermedad, aunque se mantiene asintomático.

Además, durante el transcurso de la pandemia, equipos como Mazatlán, Cruz Azul, Pumas, Santos, Querétaro, León y Puebla también registraron contagios.

Aunque los clubes han seguido las medidas y realizan frecuentemente exámenes, el panorama preocupa, sobre todo porque México es uno de los países más afectados con más de 300 mil casos confirmados y más de 48 mil muertos. La Liga MX espera que sus protocolos de seguridad funcionen ya que la última opción que contemplan es postergar el torneo.