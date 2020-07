Cómo obtener los medicamentos para prevenir el VIH de forma gratuita

Los medicamentos para la PrEP (que se muestran) son caros, pero a través de programas federales, estatales e incluso de fabricantes, puedes obtenerlos gratis o a un muy bajo costo.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cada año aproximadamente 38,000 estadounidenses desarrollan el VIH [virus de inmunodeficiencia humana que causa el sida]. Dos medicamentos de venta bajo receta médica, Descovy y Truvada, podrían reducir drásticamente esas cifras al prevenir la infección en personas que toman cualquiera de los medicamentos. Pero menos de 1 de cada 5 del millón estimado de personas en los Estados Unidos que podrían beneficiarse de los medicamentos reciben una receta, probablemente en parte debido al alto costo de los medicamentos.

Eso significa que cientos de miles de personas que podrían beneficiarse de la medicación se quedan sin ella. Eso es especialmente cierto para los afroamericanos y otras personas de color.

Descovy y Truvada, a menudo denominados PrEP, “profilaxis preexposición”, están aprobados para hombres con alto riesgo de contraer VIH a través de relaciones sexuales sin protección o el uso de drogas inyectables. Cuando se toman diariamente, cada medicamento es efectivo hasta un 99% para detener la infección. Solamente Truvada está aprobado para las mujeres.

A pesar de su efectividad, la cantidad de recetas surtidas para los medicamentos disminuyó en un 30% entre 2015 y 2019, según un análisis de GoodRx, una compañía que rastrea los precios minoristas de los medicamentos recetados.

Una razón se debe a que para las personas sin seguro médico, cada medicamento cuesta más de $1,800 al mes. Incluso las personas con seguro médico pueden tener dificultades para pagar los medicamentos.

Eso se debe en parte a que muchos estadounidenses ahora tienen planes de seguro con altos deducibles, que les exigen pagar $1,400 o más de su propio bolsillo antes de que la cobertura entre en vigencia. Además, para medicamentos costosos como Descovy y Truvada, las aseguradoras con frecuencia requieren que los pacientes paguen un porcentaje, generalmente alrededor del 25% del precio de lista del medicamento, en lugar de una tarifa de copago fija, dice la doctora Stacie Dusetzuna, experta en costos de medicamentos de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Con medicamentos como Descovy y Truvada, eso puede sumar miles de dólares al año.

Asegurados o no, los afroamericanos e hispanos tienen mucho menos probabilidades que otras personas de tomar Descovy o Truvada como PrEP, o incluso hablar con un proveedor de atención médica sobre ellos, dice Devin Barrington-Ward, fundador del Black Futurists Group, un grupo de justicia social con sede en Atlanta. Y esa disparidad está empeorando, según un informe de los CDC de 2019. Eso es especialmente preocupante dado que 3 de cada 4 diagnósticos de VIH en los Estados Unidos se encuentran entre minorías raciales, según cifras de la oficina de salud de minorías del Departamento de Servicios Humanos de Salud.

Algo de alivio podría estar en camino. A partir de 2021, se requerirá que la mayoría de los planes de seguro cubran al menos uno de los medicamentos, Truvada, sin copagos o con copagos bajos, dice Jeffrey Kirchner, director médico de la American Academy of HIV Medicine y especialista en VIH en Lancaster General Hospital en Pensilvania. Y a partir de septiembre de 2020, Truvada estará disponible como genérico, y se espera que los precios bajen a partir de la primavera de 2021, dice Dusetzina. (No se espera una forma genérica de Descovy hasta 2032).

Hasta que esos cambios se lleven a cabo, hay varias maneras en que los consumidores pueden obtener versiones de bajo costo o incluso gratuitas de Descovy o Truvada como PrEP.

A continuación, encontrarás más información sobre los desafíos especiales que enfrentan los afroamericanos, los cambios que se avecinan para hacer que los medicamentos sean más asequibles y lo que puedes hacer ahora para obtener los medicamentos que salvan vidas a bajo costo o sin costo alguno.

Una profunda desconfianza del sistema médico

Una razón del bajo número de hombres afroamericanos que toman Truvada o Descovy como PrEP es que muchos de ellos viven en estados, principalmente en el sur, en donde no han expandido sus programas de Medicaid, dice Barrington-Ward del Black Futurist Group.

“Hay 16 millones de georgianos, por ejemplo, que no tienen seguro de salud, muchos de los cuales son hombres afroamericanos o personas de color, que no tienen acceso a chequeos regulares y tratamiento preventivo y mucho menos tienen conversaciones sobre sus prácticas sexuales”, dice Barrington-Ward.

Otra razón es una profunda desconfianza del sistema médico entre los afroamericanos, especialmente en el sur y sobre todo en relación con la salud sexual, indica Barrington-Ward. Esta desconfianza se remonta a casi 90 años a un infame estudio financiado por el gobierno en el que a los hombres de raza negra con sífilis se les dijo que serían tratados por “mala sangre” y luego no fueron tratados durante 40 años.

“No puedes hablar sobre el VIH y otras disparidades de salud sexual y no tener conversaciones sobre este experimento” (que se llamó estudio Tuskegee de sífilis no tratada en el hombre negro), dice Barrington-Ward. “Hay comunidades en el área metropolitana de Atlanta y sus alrededores, donde las personas tienen familiares o amigos que fueron afectados por los experimentos de Tuskegee”.

Esta experiencia todavía hace que muchos hombres afroamericanos en los Estados Unidos desconfíen de la investigación financiada por el gobierno relacionada con la prevención y el tratamiento del VIH, dice, incluso de los programas diseñados para hacer que los medicamentos sean más asequibles.

El gobierno federal exigirá cobertura de seguro para el 2021

El año pasado, el grupo de trabajo de servicios preventivos de los Estados Unidos (USPSTF), un grupo independiente que ayuda al gobierno a revisar la investigación médica sobre medicamentos y otros tratamientos, concluyó que los beneficios de Truvada superaban ampliamente sus riesgos, otorgando al medicamento una calificación A. (Descovy no estaba disponible a tiempo para ese análisis).

Esto es importante porque la ley federal exige que muchas aseguradoras cubran cualquier medida preventiva que obtenga una alta calificación del USPSTF, indica Rochelle P. Walensky, en una nota editorial en el Journal of the American Medical Association. (Walensky es el jefe de la división de enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts y codirector del Centro de Evaluación Práctica Médica). Los pacientes también pueden esperar poco o ningún gasto de su bolsillo para Truvada.

Esto se aplica a los planes de la Affordable Care Act o ACA (ley del cuidado de salud) a bajo precio que las personas compran por su cuenta a través de los mercados estatales o federales, así como a la mayoría de los planes de Medicaid. En los 37 estados y Washington, D.C., que expandieron Medicaid en los últimos años para permitir que las personas con mayores ingresos se inscriban, Medicaid tendrá que cubrir el costo total de Truvada como PrEP, sin copagos ni coseguros. (Verifica si tu estado expandió Medicaid).

La mayoría de los seguros ofrecidos a través de los empleadores también tendrán que cubrir Truvada como PrEP, con una excepción: Si tu empleador está “auto asegurado”, lo que significa que paga todas sus facturas médicas y estaba “exento”, es decir, que recibió una excepción en 2009 cuando se aprobó la ACA. Algunas de estas aseguradoras pueden cubrir el medicamento de todos modos. Comunícate con tu departamento de recursos humanos para averiguarlo.

Los planes de la Parte D de Medicare no tendrán que cubrirlo a un bajo costo, aunque algunos aún pueden hacerlo. Debes verificar antes de inscribirte en un plan durante la inscripción abierta al aproximarse el fin de año.

Si no tienes seguro médico

Tu primer paso debe ser ver si calificas para el programa de Medicaid en tu estado. Para presentar tu solicitud, visita HealthCare.gov y completa las preguntas de evaluación sobre tus ingresos mensuales y dónde vives. Dependiendo de tus respuestas, el sitio puede remitirte al programa Medicaid de tu estado. En los estados que expandieron Medicaid, el límite de ingresos es de $1,467 para una persona o $3,013 para una familia de cuatro, según Kaiser Family Foundation. En otros estados, el límite de ingreso medio anual para Medicaid es de aproximadamente $8,700 para una familia de tres.

Si no calificas para Medicaid, aquí encontrarás algunos programas que pueden ayudar a las personas que no tienen seguro.

Ready, Set, PrEP: Este programa federal, administrado por HHS, ofrece Descovy y Truvada gratis. Está disponible para cualquier persona sin seguro, independiente de su nivel de ingresos, siempre que tengan un número de Seguro Social y una receta. Puedes presentar tu solicitud aquí o llamar al 855-447-8410.

Una vez aprobado, puedes surtir la receta en cualquiera de las farmacias participantes, que incluyen Albertsons, CVS, RiteAid, Vons, Walgreens, Walmart y otras.

Programas de asistencia al paciente del fabricante de medicamentos: Gilead Sciences pone ambos medicamentos a disposición de las personas que ganan menos del 500% del nivel federal de pobreza, alrededor de $63,800 para una persona o $131,000 para una familia de cuatro, según NeedyMeds, un sitio web que rastrea los principales programas de descuentos para fabricantes de medicamentos. También necesitarás ser ciudadano estadounidense, según un portavoz de Gilead. Visita el sitio web de Gilead o llama al 800-226-2056, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Grupos de pacientes: Varios grupos nacionales de pacientes ofrecen servicios médicos, así como PrEP gratis o a un menor costo. Todos tienen diferentes requisitos, verifica si calificas. El HHS mantiene una lista de grupos de apoyo de VIH específicos por estado. Aquí encontrarás algunos nacionales y regionales.

Good Days: Para solicitar ayuda necesitarás un número de Seguro Social y contar con una cobertura de seguro militar o de Medicare válida que cubra al menos la mitad de tus costos médicos y tus ingresos no pueden exceder el 500% del nivel federal de pobreza. Si cumples con estos requisitos, puedes obtener ayuda con los gastos de bolsillo para medicamentos contra el VIH de hasta $7,500 por año, dice Clorinda Walley, presidenta de Good Days. Para solicitar, visita el sitio de Good Days o llama al 877-968-7233. Tu proveedor de atención médica, incluyendo tu farmacéutico, también puede presentar una solicitud en tu nombre.

Patient Advocate Foundation o AHF (Fundación nacional de la defensa del paciente): Esta organización sin fines de lucro opera el programa Co-Pay Relief, que también cubre los costos de copago de hasta $7,500 para tratamientos contra el VIH/SIDA, independientemente de tu seguro, siempre que tus ganancias no superen el 400 % del nivel federal de pobreza (alrededor de $51,000 para una persona). Presenta tu solicitud en copays.org o llama al 866-512-3861.

AIDS HealthCare Foundation (Fundación para la atención médica de los pacientes con sida): Este grupo puede surtir recetas gratuitas de VIH y proporcionar otros servicios relacionados con el VIH a personas que viven en California, Florida, Nevada, Ohio, Texas, Washington, D.C. y una docena de otros estados. Para obtener ayuda, no es necesario ser ciudadano de los Estados Unidos, dice el doctor Adam Sukhija-Cohen, director de defensa e investigación de políticas de la Fundación para la atención médica de los pacientes con sida. Los pacientes simplemente necesitan una identificación con foto. Haz una cita para recibir atención para el VIH en los Centros de Salud de la AHF en hivcare.org, o acude para realizarte pruebas gratuitas de VIH y enfermedades de transmisión sexual, así como servicios de PrEP y exposición posterior al VIH o “PEP”, en los centros de bienestar de la AHF. Encuentra una en freestdcheck.org.

Si tienes seguro médico

Gilead también ofrece ayuda financiera a las personas que tienen seguro médico pero que aún necesitan ayuda para pagar el medicamento.

Muchos planes de seguro, especialmente los ofrecidos por los empleadores, requieren que las personas paguen un porcentaje del costo de los medicamentos, generalmente un 25%, dice Dusetzina en Vanderbilt. Descovy y Truvada son tan caros, que pueden dejarte endeudado por cientos de dólares al mes. Para reducir este gasto, Gilead ofrece un programa de asistencia de copagos que cubre hasta $7,200 en copagos por año.

Tim Wagner, de 54 años, de Seattle, dice que usa el programa de copagos de Gilead para cubrir su deducible anual de medicamentos de $125 y el copago mensual de $50, lo que le ahorra cientos de dólares por año. Toma varios medicamentos recetados y dice que siempre está buscando reducir sus costos cuando sea posible.

Hay un problema. Una vez que el costo del medicamento excede tu deducible anual, es posible que debas cubrir el costo del deducible nuevamente, según NeedyMeds. Por ejemplo, los gastos de bolsillo para Truvada son de aproximadamente $1,800 por mes. Entonces, si tienes un deducible de $7,200, la asistencia de Gilead se detendrá después de cuatro meses.

Algunos estados, incluyendo California, Colorado, Florida, Illinois y Massachusetts ofrecen alguna ayuda a las personas en esta situación.

Aquí puedes solicitar el programa de asistencia de copago de Gilead. Ten en cuenta que las personas con Medicaid o Medicare y aquellos que obtienen su seguro a través de Tricare u otra forma de seguro de salud federal, no son elegibles, según un portavoz de Gilead. Y la compañía podría cancelar el programa cuando lo desee.

Si tienes seguro a través de tu empleador pero se te negó la cobertura por completo para la PrEP, vale la pena solicitar una excepción. Gilead dice que puede ayudar en este proceso. Para recibir asistencia de la compañía, llama al 800-226-2056. Pídele a tu médico que te ayude a presentar una apelación.

Ayuda con otros gastos relacionados con el VIH

Ten en cuenta que no importa cómo obtengas Truvada o Descovy, una vez que empieces a tomar cualquiera de los medicamentos, se recomienda que visites a tu médico cada tres meses para que te haga una prueba de VIH.

Esto se debe a que si tu prueba de VIH es positiva a pesar de estar tomando el medicamento, tus médicos pueden cambiar o agregar medicamentos a tu régimen. Y las mujeres deben hacerse una prueba de embarazo. También pueden recibir otras pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual, así como una prueba para verificar las funciones de los riñones y el hígado.

Toda esta atención también puede ser costosa y es otra razón por la cual las personas pueden evitar tomar Truvada o Descovy en primer lugar. Muchos de los grupos de defensa de pacientes descritos anteriormente, así como el programa Ready, Set, PrEP, a veces pueden ayudar con estos gastos. Para encontrar servicios de bajo costo para el VIH, visita HIV.gov.

