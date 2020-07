Dos leyendas se reúnen: Mike Tyson invitó a Julio César Chávez a una pelea de exhibición

El ex campeón de los pesos pesados es gran amigo de Chávez

Este martes, finalmente se dio a conocer el día y el rival que enfrentará Mike Tyson en su regreso a los cuadriláteros. El campeón de los pesos pesados declaró hace unas semanas que tiene contempladas varias peleas de exhibición con fines benéficos y todo parece indicar que la leyenda mexicana del boxeo Julio César Chávez, podría participar en alguna de ellas.

En entrevista para Campana a Campana de TUDN Radio, JC Chávez reveló que Mike Tyson se puso en contacto con él para que forme parte de una pelea de exhibición. “Me marcó Mike Tyson para que vaya a pelear en su exhibición. Platiqué con él hace una semana y nos dio mucho gusto saludarnos, me dijo que me siguiera preparando porque podría llamarme cuando menos lo piense”, reveló el mexicano.

Chávez también contó que él y Tyson san grandes amigos y que incluso le compró un auto al púgil cuando estaba en la cárcel: “Tyson me tiene gran aprecio, cuando estuvo en la cárcel le compré un Rolls-Royce y a su abogado le di 5,000 dólares. Él siempre estará muy agradecido, no por eso, sino porque somos grandes amigos. Compartimos muchas peleas, cada vez que me ve me abraza con mucha euforia”, declaró.