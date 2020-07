Foto: Un club de “strippers” en Texas ofreció bailes exóticos con servicio de auto; 20 dólares y el DJ pone dos canciones por vehículo

SAN ANTONIO – La pandemia causó que The San Antonio Men´s Club cerrará sus puertas junto con todos los otros clubes nocturnos del estado, pero después de varios meses sin poder operar, su dueño sé asimiló a los tiempos y con mucha creatividad logró reabrir su club de “strippers”.

La idea en realidad es simple. Albert Cortez sacó a sus bailarinas, el escenario, los postes y el DJ al exterior del club para ofrecer entretenimiento para adultos con servicio de auto.

@RickeySmiley @BlackTonyComedy @headkrack Man I could've swore that there was a show that Black Tony talked about doing this to come up during the pandemic and somebody must've heard it and put it in motion. https://t.co/k5njXoh93T

— Ben Tate, Basketball Trainer(Coach Tate) (@BennieTate18) July 18, 2020