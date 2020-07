Jefe de rescate consiguió salvar a su hijo, pero él murió arrastrado por la corriente

Un jefe de rescate murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente en aguas de una playa de Florida después de haber rescatado a su hijo de 10 años, informaron este jueves las autoridades del condado Walton, en el noroeste del estado.

William K. Nichols, de 33 años, quien era director de la Unidad de Búsqueda y Rescate del Departamento del Sheriff del condado DeSoto, en el centro de Florida, fue sacado del agua después de rescatar a su hijo que estaba en peligro.

Nichols, recordado por sus compañeros por su “amabilidad y humildad”, rescató a su hijo la noche del miércoles cuando éste luchaba contra una marea.

Los oficiales de Walton subrayaron que después de rescatar a su hijo, las aguas se llevaron de nuevo a Nichols.

The 33-year-old has now been identified as Deputy William K. Nichols with the DeSoto County Sheriff’s Department. He was the Director of Search and Rescue. https://t.co/c6EJZsIP4G

— WIS News 10 (@wis10) July 23, 2020