Conoce los beneficios para tu salud de cocinar con aceite de aguacate

Bueno como el aceite de oliva y resiste altas temperaturas sin degradarse

El aguacate tiene un alto valor nutritivo, goza de buen sabor y rica textura. Es rico en grasas saludables, antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales. El aceite de aguacate es una opción saludable comparada con el aceite de oliva.

El fruto del árbol de aguacate (Persea americana Mill) es originario de México y Centroamérica. La palabra aguacate viene del náhuatl “ahuácatl”, que significa “testículo”, se cree que recibió este nombre debido al parentesco entre las gónadas masculinas y el fruto. Existen distintas variedades, la más popular es el Hass. Actualmente se produce en distintos lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos.

Aceite de aguacate

El aceite de aguacate se extrae del fruto del árbol de aguacate. Este fruto contiene aproximadamente 60% de aceite. En el mercado hay dos tipos de aceite de aguacate:

Aceite sin refinar. Prensado en frío, conserva su color y sabor natural.

Aceite refinado. Se extrae con calor y en ocasiones con solventes químicos. Por lo general se blanquea y desodoriza, no conserva la intensidad del sabor.

Repleto de grasas saludables

Los principales componentes del aceite de aguacate son los ácidos grasos monoinsaturados de los cuales el más abundante es el ácido oleico.

El aguacate contiene también ácidos grasos poliinsaturados, como el linoleico y linolénico, conocidos como Omega 3 y Omega 6; los cuales reciben el nombre de ácidos grasos esenciales debido a que no pueden ser sintetizados por el hombre y es indispensable que se consuman a través de la dieta.

Bueno para tu corazón

El 70% del aceite de aguacate es ácido oleico, un ácido graso omega-9 monoinsaturado. Este aceite que también es el componente principal del aceite de oliva y contribuye a reducir:

La inflamación

Los triglicéridos en la sangre

Los niveles de colesterol LDL (malo),

La presión arterial

También sus grasas Omega-3 pueden ayudar a disminuir el colesterol LDL y el riesgo de enfermedades del corazón. También está asociado con una mejor función cerebral, velocidad de reacción y memoria, puede ayudarte a envejecer con un menor riesgo de deterioro cognitivo como el mal de Alzheimer.

Resiste altas temperaturas

El punto de humo de un aceite es la temperatura a la que comienza a degradarse y liberar radicales libres dañinos.

El aceite de aguacate tiene un punto de humo superior a 482 ° F (250 ° C), más alto que el aceite de oliva 375 ° F (191 ° C), lo que significa que no se quema tan rápido.

Ambos aceites son ricos en antioxidantes y grasas monoinsaturadas beneficiosas, sus perfiles nutricionales son similares. Aunque la ventaja del aceite de aguacate es que puede ser usado para cocciones que requieren altas temperaturas, como saltear, asar y hornear.

Ayuda a absorber nutrientes

Algunos nutrientes necesitan grasa para ser absorbidos por tu cuerpo. Las frutas y verduras ricas en antioxidantes carotenoides (como la zanahoria) son bajas en grasas, por lo que agregar aceite de aguacate puede mejorar la absorción.

Antioxidante

El aceite de aguacate contiene vitamina E que funciona como antioxidante. Los antioxidantes son sustancias que reducen el estrés oxidativo al combatir los radicales libres en tu cuerpo.

Menor riesgo de cataratas

La luteína presente en el aguacate un carotenoide que funciona como antioxidante y que se encuentra en los ojos. El cuerpo no produce luteína y la debemos consumir de los alimentos.

Ingerir grandes cantidades de luteína está vinculada con un menor riesgo de desarrollar cataratas y otras enfermedades oculares comunes relacionadas con la edad.

Puede reducir el dolor de las articulaciones

El tipo más común de artritis, la osteoartritis, causa inflamación y dolor en las articulaciones. Los extractos que se encuentran en el aceite de aguacate llamados insaponificables, ayudan a aliviar la rigidez y el dolor.

Usos en la cocina

Para preparar guisos, saltear, asar

Úsalo para hornear

Prepara salsas y adobos

Agrega a sopas frías

Rocía sobre tus verduras antes de asarlas

Agrega una cucharada a tu batido

Rociar sobre una ensalada

Prepara vinagretas

