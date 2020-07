Desde su cama Clarissa Molina cuenta cómo transita el COVID-19

"Te da como un cansancio que no te puedes parar de la cama"

Desde su casa y dentro de su cama, Clarissa Molina contó en ‘El Gordo y la Flaca’, cómo va su proceso con el COVID-19 positivo.

“Estoy recuperando la energía, creo que estoy en esa etapa en donde te vienen y te van los síntomas”, comenzó diciendo Clarissa a su compañero Raúl de Molina.

En pijama, pero con mucho mejor semblante que la última vez que hizo un en vivo para el show de las tardes e Univision, Clarissa Molina aseguró que poco a poco se va sintiendo mejor, aunque aseguró que está en una etapa en donde los síntomas van y vienen.

“Te da como un cansancio que no te puedes parar de la cama, por ejemplo anoche quería dormir pero no pude hasta la madrugada porque son muchos síntomas al mismo tiempo… Ese dolor de cabeza leve que viene y se va, y obviamente lo del olfato que me dio la semana pasada y se me quitó y esta mañana amanecí un poquito congestionada”, explica pero aclara que en su caso no ha tenido ni fiebre, ni problemas respiratorios.

Para Clarissa el secreto de poder transitar el coronavirus de una manera no tan terrible no está en sus 28 años, sino en lo que hizo desde que recibió la sorpresiva noticias de que era positiva:

“La clave fue atacarlos desde el primer día con remedios caseros y siguiendo las recomendaciones y direcciones de mi doctora que también me medicó”, explicó.

Ese consejo no le gustó mucho a Raúl de Molina, quien manifestó que no creía en nada de eso, sino en lo que los doctores y la medicina indicaban a lo que Clari comentó: “Tomaba antibióticos dos veces al día, por 10 días, que ya los terminé, pero tomo té de jengibre, de limón. Yo creo que lo importante es que no te deje controlar la mente de que algo te puede pasar”.

Clarissa aseguró que su doctora le dijo que a fin de julio es cuando debe realizarse nuevamente la prueba, para saber si ya está libre de coronavirus, mientras tanto debe seguir escuchando a su cuerpo y haciendo lo que el le pida.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA: