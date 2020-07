Inmortalizan el terrible lanzamiento de Anthony Fauci en una carta de béisbol de colección

La noche de este jueves dio inicio la temporada 2020 de la MLB con el partido entre los Washington Nationals y New York Yankees. El elegido para hacer el primer lanzamiento del encuentro fue Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, pero parece que el picheo no es su fuerte, pues la bola pasó muy alejada del home.

Dr. Fauci throws out the first pitch for the #Nationals.

The pitch was very 2020.

(Video @espn) pic.twitter.com/2HOmPHkC7u

— Ian Cull (@NBCian) July 23, 2020