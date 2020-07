Pumas busca técnico y ya tiene en la mira a dos exfiguras de la Liga MX

Bruno Marioni y Hernán Cristante podrían suplir a Michel

Tan pronto como se anunció la salida de Miguel González “Míchel” como técnico de Pumas, la directiva comenzó a buscar al posible sustituto, pues fue un hecho inesperado que a solo tres días del debut del cuadro universitario en el Guard1anes 2020, el español presentara su renuncia.

Un tema a considerar para Pumas es el aspecto económico, pues el mismo presidente deportivo, Jesús Ramírez, reconoció que las finanzas del club no están atravesando por buen momento, a pesar de ello, ya hay dos nombres sobre la mesa: Bruno Marioni y Hernán Cristante.

El ex guardameta de Toluca ya tuvo experiencia en el máximo circuito, pues tomó las riendas del cuadro escarlata, y aunque no tuvo un paso exitoso, dejo un sabor de boca agridulce en la institución, pues con un plantel no muy vasto, mostró buena idea.

Para el “Barullo” Marioni la situación es diferente, pues el argentino fue destituido de Pumas precisamente para que Míchel tomara su lugar en mayo de 2019. Más allá del aspecto de cancha y fútbol, se habla de que no existe buena relación entre Marioni y Chucho Ramírez, y ese sería el principal obstáculo para su regreso a CU.

De igual forma, se habla de la llegada de Ricardo Antonio La Volpe, pero no para dirección técnica, sino para que se haga cargo de las fuerzas básicas que en los últimos años han carecido de figuras, luego de haber sido una de las grandes canteras del fútbol mexicano.