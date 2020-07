Bomberos avanzan en el control de dos incendios en el norte de California

Los bomberos de California están ganando terreno contra dos incendios forestales que han quemado más de 30,000 acres en el condado de Lassen, al noreste de Sacramento, la capital del estado.

El incendio Gold, al sur de Adin, en el condado de Modoc, está contenido en un 40%, y continúa amenazando hogares y ranchos, así como las operaciones agrícolas, ganaderas y madereras, dijeron funcionarios de Cal Fire en una actualización el sábado.

Fire is moving really fast! This was shot on rail canyon structures were being lost. #goldfire pic.twitter.com/PQcZP55CeD

— FirePhotoGirl (@FirePhotoGirl) July 24, 2020