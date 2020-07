Canelo Álvarez recuerda su encuentro contra Floyd Mayweather y declara que “fue una pelea aburrida”

El boxeador mexicano aún recuerda bien la única derrota en su carrera

En sus 15 años de carrera, Saúl ‘Canelo’ Álvarez cuenta con un impresionante récord de 53 victorias, 2 empates y solo 1 derrota, la cual fue ante Floyd Mayweather Jr. en el ya lejano 2013.

Pese a que han pasado 7 años desde el único descalabro del Canelo, el púgil mexicano sigue recordando bien la pelea y en una entrevista con Eugenio Derbez, confesó que dicho encuentro le pareció aburrido.

“Mi única derrota fue con Floyd Mayweather, yo no tenía la experiencia para pelear en esos escenarios todavía o con ese tipo de nivel. Para mí fue una pelea aburrida porque no fueron muchos golpes y no lo tomé tanto como una derrota, sino como un aprendizaje y me dolió mucho esa noche, me dolió mucho, pero al siguiente día pensé esto no me va a quitar de ser el mejor, quiero ser el mejor’”, reveló el Canelo.

Floyd Mayweather vs. Saúl Álvarez se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2013 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Tras no ver un nocaut en los 12 rounds, la pelea se fue a la decisión y Mayweather resultó ganador.