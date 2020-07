Los Astros pierden a Verlander toda la temporada

Los Houston Astros iniciaron la temporada de MLB recibiendo las críticas después de que se comprobó su culpabilidad en un esquema de trampa y robo de señales ahora perderán a su estrella el lanzador Justin Verlander toda la temporada.

Justin Verlander, el vigente ganador del Premio Cy Young en la Liga Americana, se perderá el resto de la temporada 2020 de MLB por una lesión en el codo, de acuerdo con un reporte de medios locales.

